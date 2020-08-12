17:05, Сегодня

Проверки и не только - у Авакова рассказали, как борются с незаконным оружием в Украине Основной поток оружия был с Востока. Это был 2014 год - начало 2015 года

Советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, что делают правоохранители, чтобы среди людей не распространялось оружие.

«Что касается оружия, взрывчатки у людей - эту информацию постоянно проверяют. У нас основной поток оружия был с Востока. Это был 2014 - начало 2015 года. После того поток значительно уменьшился. Но постоянно происходят проверки. Кроме того, есть месячники сдачи оружия, соответственно, это оружие сдают в больших количествах», - заявил Мартыненко.

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Он отметил, что когда человек добровольно сдает незаконное оружие, он освобождается от уголовной ответственности за это.

«Что касается превентивных мер - постоянно проходят встречи с представителями общественных организаций, просто гражданами относительно различных вопросов, особенно тех вопросов, которые касаются уличной преступности, относительно митингов, акций и тому подобное. Кроме того, хотел бы напомнить, что в Украине работает community policing - то есть общение полицейских с общинами, гражданами. Уже год в Украине работает проект «Полицейский офицер общины», - отметил советник Авакова.

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Напомним, советник главы МВД Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24" также анонсировал изменения в законодательстве относительно разрешений на травматическое оружие.