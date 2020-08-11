23:13, Вчера

Скандал в аэропорту "Борисполь": десятки туристов не пустили в ОАЭ Людей не пустили на борт самолета, потому что их тесты на коронавирус "забраковали"

В международном аэропорту "Борисполь" 43 пассажира не смогли вылететь в Дубаи из-за новых карантинных правил. За несколько дней до рейса в Объединенных Арабских Эмиратах изменили требования для украинцев, но о нововведениях знали не все туристы, сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете.

В частности, киевлянка Юлия Ковалева об изменении правил полета узнала уже в аэропорту. Сотрудник авиакомпании объяснил пассажирам, что не пускает их на борт, потому что тест на коронавирус сделан в лаборатории, которую не признают в Эмиратах.

"Никого из пассажиров не предупредили, что у них какие-то свои правила... Мы общались со всем аэропортом, с девушками - никогда никому никаких сообщений не было. На сайте была информация? На сайте не было", - возмутилась Ковалева.

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Некоторые из пассажиров срочно взяли билеты на рейс другой, арабской, авиакомпании и вылетели в Дубаи. Там у всех проверили только наличие теста.

"С теми же документами и теми же тестами я улетела успешно, а в аэропорту Дубая просто брали в руки тест и смотрели, что на английском языке, и все было хорошо", - рассказала жительница Львова Марьяна Яцульчак.

В украинской авиакомпании объясняют, что получили определенные требования от Эмиратов, поэтому пренебрегать ими не имели права. Также уверяют, что о новых правилах пассажиров предупреждали письмом, а об изменениях информировали на сайте.

"Согласно авиационных правил, именно пассажир отвечает за получение всех необходимых документов для путешествий. На нашем сайте можно найти рекомендации, узнать, какие правила существуют для того, чтобы совершить путешествие в ту или иную страну", - рассказала директор по поддержке производства компании "Международные авиалинии Украины" Татьяна Орлова.

Перед вылетом пассажир сам должен уточнять необходимую информацию - особенно в условиях пандемии, когда правила меняются каждый день, утверждают в авиакомпании.

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А вот юрист Ростислав Кравец иного мнения относительно инцидента:

"Риски изменения правил возлагаются на авиакомпанию. Если авиакомпания не хочет нести ответственность, она найдет возможность даже лично позвонить лицу и предупредить его о каких-либо изменениях".

В результате авиакомпания предложила Юлии Ковалевой бесплатную замену билета. На конфликтную ситуацию отреагировали и в Объединенных Арабских Эмиратах. Пассажирам из Украины разрешили проходить тест в любой лаборатории, которая есть в списке Министерства здравоохранения.

Напомним, ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, прилетевших в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.