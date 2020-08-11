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"Такая культура": в НСЖУ прокомментировали нападение на журналистов "Украины 24" Глава Союза журналистов рассказал, что необходимо для того, чтобы прекратились нападения

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал в эфире "Украина 24" нападение на съемочную группу телеканала, которое произошло сегодня, 11 августа.

"У нас, к сожалению, такая недопустимая ситуация, что простых граждан ничего не сдерживает, если они увидели журналиста, и у них есть какие-то претензии - они хотят, чтобы он снимал или не снимал. Такая культура: подойди, ударь журналиста, устрой какой-то конфликт, и тебе все равно ничего не будет", — сказал он.

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Томиленко отметил, что безнаказанность является одним из факторов того, что нападения на журналистов повторяются.

"Мы в рамках нашего индекса физической безопасности проводим ежемесячный мониторинг нападений или применений силы. И мы очень часто фиксируем, что на девушек-журналистов набрасываются с кулаками люди, которые нарушают карантин или еще что-то делают. Что мы можем изменить? Нужно приложить усилия правоохранителям, судебной системе. Нужна политическая воля руководителей страны защитить журналистов. Если у нас с начала года 45 таких инцидентов, то по каждому безнаказанность кроется в деталях. И сегодня полиция приехала, открыла дело. Потом (нужно следить — ред.), это дело движется или нет, выносится ли приговор, есть ли существенный дискомфорт для человека, который набрасывался на журналиста. Если этого не будет, то мы будем заложниками и время от времени говорить о новых нападениях", — сказал он.

Напомним, журналистам неизвестный мужчина пытался разбить камеру во время съемок сюжета о застройке в Днепровском районе Киева.

Ранее журналисты провели уникальный эксперимент после нападения на пассажирку поезда.