18:39, Сегодня

Поступить в вуз можно, но есть нюанс — депутат о выпускниках из Крыма и с Донбасса Депутат из "Слуги народа" рассказал, как могут поступить в украинские вузы выпускники из Крыма и Донбасса

Как поступить абитуриенту с оккупированных территорий в украинские ВУЗы, рассказал нардеп из партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"Мы приняли проект закона, разрабатывали его очень быстро, где-то за неделю, и президент его подал, о поступлении детей с оккупированных территорий. Он позволяет поступать без ВНО (внешнее независимое оценивание, также распространена украинская аббревиатура ЗНО — ред.), но есть одно "но". Мы не признаем документы об образовании, которые выданы на временно оккупированных территориях", — сказал он.

Читайте также: В Украине приняли новую концепцию образования: что ждет школьников

Бабак пошагово объяснил, что нужно делать для поступления в вуз.

"Ребенок должен приехать в Украину, показать какой-то документ об общем образовании, обратиться в вузы, в которых есть центр "Донбасс Украина" или "Крым Украина". Затем центр отправляет его в прикрепленную к нему школу, где он сдает два экзамена — украинский язык и литературу и историю Украины — и получает уже наш украинский аттестат о среднем образовании. Далее он идет в вуз, сдает внутренние вступительные экзамены и поступает. До 20 августа мы принимаем заявки", — сказал он.

Читайте также: Онлайн-обучение не может заменить школу: нардеп назвал причины

Депутат отметил, что в этом году поступать можно будет на бюджет, так как государство заинтересовано в привлечении студентов с временно оккупированных территорий.

Ранее в известном украинском вузе назвали самую популярную специальность.