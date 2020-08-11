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Онлайн-обучение не может заменить школу: нардеп назвал причины Нардеп из комитета по образованию рассказал, какие проблемы возникли у многих стран при переходе на дистанционное обучение

Почему школьников не переведут на полное дистанционное обучение из-за угрозы второй волны коронавируса, рассказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп из партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"Дистанционное обучение не может заменить очное. Это очевидно, и дело не в технологиях, а в том, что детям нужна социализация, командная работа, взаимодействие друг с другом, определенная состязательность, которая идет внутри класса или школы", — сказал он.

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Эксперт объяснил, что даже более развитые страны столкнулись с определенными проблемами относительно дистанционного обучения.

"Но мы не единственные - весь мир столкнулся с такой проблемой, и почти все страны одновременно ввели карантин. И обучение в этих странах приостановилось. Все рассчитывали, что смогут это покрыть системой онлайн-обучения, которое базируется исключительно на ресурсах интернет. Но оказалось, что даже в развитых странах есть места, где на самом деле нет связи; есть семьи, в которых нет гаджетов, чтобы полноценно пользоваться онлайн-обучением. Так же, как у нас. Запланировать это было невозможно", — сказал он.

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В то же время депутат рассказал, что Минобразования до каникул Рады получило поручение подготовить электронную платформу, содержащую все учебные материалы для средней школы на случай нового карантина осенью, и они над этим работают.

Ранее психолог рассказала о недостатках онлайн-обучения.