Подозреваемую в убийстве Шеремета выпустили из СИЗО: что ее ждет
Юлия Кузьменко во время домашнего ареста не будет сидеть дома круглосуточно
Врача Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, 11 августа суд отпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест после 8 месяцев в СИЗО. Группа поддержки Кузьменко в суде приветствовала такое решение аплодисментами, сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24".
"Выбрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сейчас возложена обязанность на полицию, чтобы обеспечить конвоирование Юлии Кузьменко к ней домой. Сейчас приезжает конвой, забирает Юлию, она едет домой и находится дома. Относительно обязанностей - не общаться с людьми, которых определит следственный прокурор, не отлучаться за пределы Гнединского сельского совета, носить электронное средство контроля", - рассказал адвокат подозреваемой Тарас Безпалый.
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За ходом суда журналисты и неравнодушные граждане наблюдали из коридора. Решение суда они встретили аплодисментами. Больше всего эмоций ощущала мать Юлии.
"За 8 месяцев мой ребенок, моя дочь поедет домой, увидит своего сына, моего внука, который ее очень-очень ждет", - рассказала мать Кузьменко Ирина Калинкина.
Адвокат Кузьменко на суде пытался показать ее полный портрет как человека. В частности, он приводил отрывки из книг, которые читала Кузьменко. Она сама также приводила контраргументы на обвинения прокуроров, отмечала, что не может скрывать улики, потому что уже 8 месяцев находится в СИЗО, обыски проходили в ее квартире, у родственников и по месту работы. Во время домашнего ареста она не будет сидеть круглосуточно дома, а сможет выйти, например, в магазин в пределах сельского совета, где она зарегистрирована.
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Напомним, что врач и волонтер Юлия Кузьменко, медсестра Яна Дугарь и музыкант Андрей Антоненко являются подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Юлия Кузьменко подозревается в том, что она подложила взрывчатку под авто Шеремета. Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко были отправлены в СИЗО в декабре 2019 года. 12 августа суд будет рассматривать аналогичную апелляцию Антоненко.
Ранее руководитель департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о сложностях расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.