"Будет дороже": экономист призвал делать домашние закрутки уже сейчас
По данным экономиста, цена на овощи сейчас ниже, чем в прошлом году
Заготовки на зиму лучше делать сейчас и не откладывать на потом, так как будет дороже.
Такой совет зрителям в эфире телеканала "Украина 24" дал экономист Олег Пендзин.
"Если мы говорим о продуктах питания - сегодня у нас самая низкая цена на сезонные продукты. Конец июля-начало августа - это период дешевой цены. И если кто-то хочет делать закрутки - люди, делайте уже. Потому что дальше будет только дороже", - сказал экономист.
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Пендзин считает, что в этом году цена на агропродукцию ниже, чем в прошлом.
"Мы с 1 августа вошли в новый маркетинговый год аграрного сектора. И когда мы смотрим на соотношение цен, то да, они дороже, чем были в начале года. Но если мы сравним сегодняшние цены с ценами на аналогичную дату прошлого года, то у нас сегодня цены дешевле", - сказал Пендзин.
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Ранее в эфире телеканала "Украина 24" исполнительный директор Украинской плодово-овощной ассоциации Семен Крамаренко рассказал об урожае овощей и ягод, а также указал на проблемную группу овощей.