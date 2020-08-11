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Новые больницы не нужны — Садовый о вспышке коронавируса во Львове Мэр Львова рассказал о ситуации в городе, где зафиксирована вспышка COVID-19

Больше всего случаев коронавируса в сутки зафиксировано во Львовской области. О ситуации во Львове рассказал в эфире канала "Украина 24" мэр Львова Андрей Садовый.

"С каждым днем мы имеем увеличение количества тестов. За последние сутки более 1300 жителей области были протестированы. В городе есть те больницы, которые работали — они и работают, новых мы не открывали, нужды нет. Есть четкие протоколы лечения. Люди, которые инфицируются, проходят лечение, выздоравливают. Более трети жителей города уже выздоровели", — сказал он.

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Садовый призвал жителей города укреплять иммунную систему.

"Мы понимаем, что нам с этим жить и сентябрь, и октябрь, и ноябрь, и декабрь. Поэтому большая просьба ко всем - меньше быть в интернете, больше быть на свежем воздухе. Хорошая иммунная система является залогом нашего здоровья. А медицинская система справляется, большое спасибо врачам ", - отметил мэр Львова.

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 11 августа в Украине зафиксировано 1158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.