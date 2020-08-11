На съемочную группу "Украина 24" совершили нападение

Неизвестный напал на съемочную группу телеканала "Украина 24", подробности рассказал корреспондент Евгений Назаренко.

"Довольно странная ситуация среди бела дня. Мы приехали в Днепровский район Киева. Здесь вчера кипели страсти вокруг застройки. Вчера здесь одни люди дрались с другими. Кто-то был против застройки, кто-то за. Собственно, мы приехали просто разобраться в ситуации, мы не обвиняем никого. Мы снимали забор, позади меня находилось какое-то пищевое заведение, кафе. Вдруг оттуда вышел какой-то мужчина достаточно крепкого телосложения, в темных очках и начал нам говорить: что вы здесь снимаете, ничего не снимайте, здесь люди отдыхают. Мы сказали, что мы не снимаем людей, мы снимаем просто забор, ленту у забора", — рассказал он.

Читайте также: Нападение на пассажирку поезда: журналисты провели уникальный эксперимент

После этого, по словам журналиста, им попытались разбить камеру.

"Внезапно он начал к нам агрессивно относиться, стал нас толкать, пытаться выбить камеру. К счастью мы держали дистанцию, мы говорили ему неоднократно: не подходите к нам близко. Я пытался его удержать, оператор весь этот процесс снимал, но несколько пинков по камере прилетело. К счастью, с ней все в порядке.

Мы, конечно, вызвали полицию. Следственно-оперативная группа прибыла достаточно быстро, мы уже оформили заявление. Все показания полиции мы предоставили, видео это показали. Сейчас они будут вести это дело. После этого к нам подошел представитель компании-застройщика и сказал, что они не знают, что это за человек. И они просят не отождествлять его как-то с их деятельностью. Они сами заинтересованы в том, чтобы все разобрались в этой ситуации", — сказал Назаренко.