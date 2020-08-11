На съемочную группу "Украина 24" совершили нападение
Во время съемок журналистам пытались разбить камеру
Неизвестный напал на съемочную группу телеканала "Украина 24", подробности рассказал корреспондент Евгений Назаренко.
"Довольно странная ситуация среди бела дня. Мы приехали в Днепровский район Киева. Здесь вчера кипели страсти вокруг застройки. Вчера здесь одни люди дрались с другими. Кто-то был против застройки, кто-то за. Собственно, мы приехали просто разобраться в ситуации, мы не обвиняем никого. Мы снимали забор, позади меня находилось какое-то пищевое заведение, кафе. Вдруг оттуда вышел какой-то мужчина достаточно крепкого телосложения, в темных очках и начал нам говорить: что вы здесь снимаете, ничего не снимайте, здесь люди отдыхают. Мы сказали, что мы не снимаем людей, мы снимаем просто забор, ленту у забора", — рассказал он.
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После этого, по словам журналиста, им попытались разбить камеру.
"Внезапно он начал к нам агрессивно относиться, стал нас толкать, пытаться выбить камеру. К счастью мы держали дистанцию, мы говорили ему неоднократно: не подходите к нам близко. Я пытался его удержать, оператор весь этот процесс снимал, но несколько пинков по камере прилетело. К счастью, с ней все в порядке.
Мы, конечно, вызвали полицию. Следственно-оперативная группа прибыла достаточно быстро, мы уже оформили заявление. Все показания полиции мы предоставили, видео это показали. Сейчас они будут вести это дело. После этого к нам подошел представитель компании-застройщика и сказал, что они не знают, что это за человек. И они просят не отождествлять его как-то с их деятельностью. Они сами заинтересованы в том, чтобы все разобрались в этой ситуации", — сказал Назаренко.
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Напомним, на съемочную группу "Украина 24" нападали весной во время прямого эфира.