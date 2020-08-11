10:40, Сегодня

Шушкевич ответил на вопрос Ляшко "Чей Крым" Экс-глава Беларуси рассказал, кому должен принадлежать Крымский полуостров

Первый глава Верховного Совета независимой Беларуси Станислав Шушкевич ответил в эфире телеканала "Украина 24" на вопрос лидера Радикальной партии Олега Ляшко, кому по праву принадлежит Крым.

"Я однозначно говорю и всегда говорил: Крым украинский. Какой может быть вопрос?", — сказал он.

Читайте также: Гордон удивил ответом на вопрос, верит ли он в возврат Крыма

Ляшко в ответ заявил, что Украина должна во что бы то ни стало вернуть и Крым, и Донбасс.

"Видите, все нормальные люди знают, что Крым украинский, Донбасс украинский. Мы, украинцы, должны сделать все, чтобы бороться и вернуть. Потому что когда все за границей знают, что наш Крым, а кто-то в Украине предлагает о нем забыть, сдавать Донбасс… те, кто такую глупую политику проводит, - так завтра ваша хата никому не будет нужна, и тоже может куда-то отойти", — сказал он.

Читайте также: "Лукашенко - антибелорус": Шушкевич о влиянии Путина на президента Беларуси

Напомним, главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская заявляла, что "юридически Крым украинский, а фактически — российский".