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Ляшко назвал поздравление Лукашенко с победой на выборах ошибкой Ляшко рассказал, чем ему нравится политика белорусского лидера

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" объяснил свое поздравление Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.

"Сегодня многие гадают о моем статусе в Facebook – я поздравил Лукашенко, или не я. Одни говорят, что взломали мою страницу, другие говорят, что это какая-то хакерская атака. Хочу сказать так, как было – да, это я поздравил Лукашенко с избранием президентом. Почему я это сделал? Потому что мне нравится политика Лукашенко в плане экономической защиты национальных интересов своей страны по отношению к селу, к собственному производству, экономике. Поэтому я его поздравил", - рассказал политик.

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При этом Ляшко отметил, что убрал свое поздравление из Facebook, когда "увидел, что происходит на улицах Минска после выборов, когда жестоко проходят разгоны демонстраций".

"Считаю, что это было моей ошибкой – поздравлять при таких условиях. Нужно уметь честно выигрывать, и проигрывать надо честно. Более того – когда люди имеют право на протест, они не должны получать дубинкой по голове. Я обращаюсь к нашим братьям в Беларуси: это их страна и их право решать судьбу страны", - заключил лидер Радикальной партии.

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Напомним, ранее в Верховной Раде Украины фракции "Слуга народа" и "Европейская солидарность" высказали свою позицию относительно выборов президента Беларуси.