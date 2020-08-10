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Выборы президента Беларуси: митингу в Киеве дали пояснение Эксперт назвал ошибку организаторов голосования в белорусском посольстве в Киеве

Большое количество граждан Беларуси в Киеве не смогли проголосовать на выборах президента из-за низкой пропускной способности белорусского посольства.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал эксперт-международник Тарас Семенюк, комментируя акцию протеста возле посольства Беларуси в Киеве.

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"Думаю, это не является драматической историей, что пришло больше, а проголосовало меньше. Давайте вспомним выборы президента Украины – например, в Варшаве пришло 5 тысяч человек, а фактически проголосовало чуть больше 1 тысячи. То есть дипломатические учреждения не могут пропустить больше людей. Решение этой ситуации – чтобы не было участка только в посольстве. Участков может быть больше, например, в школах, как проводят за рубежом румыны и молдаване", - сказал эксперт.

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Отметим, что 9 августа в посольстве Беларуси в Киеве смогли проголосовать на президентских выборах лишь 225 человек из более чем 2 тысяч собравшихся. После закрытия избирательного участка белорусские граждане, не успевшие проголосовать, устроили у посольства митинг. 10 августа акция протеста у посольства продолжилась, туда пришли противники действующего президента Александра Лукашенко, чтобы выразить несогласие с результатами голосования.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Официальные экзит-полы показали победу действующего президента Александра Лукашенко в первом туре с результатом почти 80%. Сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской обвинили его в массовых фальсификациях и вышли на акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией.

В Верховной Раде Украины фракции "Слуга народа" и "Европейская солидарность" высказали свою позицию относительно выборов президента Беларуси.