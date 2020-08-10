16:21, Сегодня

Вторая волна коронавируса: как уберечь ребенка от заражения в школе Врач рассказала о мерах безопасности в школах после начала учебного года

Осенью врачи прогнозируют вторую волну коронавируса, в то же время 1 сентября начинается учебный год. Как снизить риск заражения для ребенка, рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина в эфире канала "Украина 24"

"В первую очередь, родители должны быть настороже и не пропускать такие факторы, как первичные проявления ОРЗ и не вести ребенка в школу или детский садик. Первичный осмотр должны делать родители, которые каждое утро собирают ребенка в школу", — сказала врач.

Читайте также: Коронавирус наступает: врач назвал две причины

Также она подчеркнула, что педагогов администрация учебных заведений также должна осматривать ежедневно.

"Многие преподаватели — люди средней и старшей возрастной группы, они в группе риска. Поэтому должен быть регулярный осмотр и проверка со стороны медперсонала. Во всех школах есть медицинский кабинет. Температурный скрининг всех преподавателей обязателен, как и детальный осмотр на наличие каких-то катаральных явлений (насморк, кашель и т.д. — ред.), этому в медицинских колледжах обучают, так что это нормальная практика для медсестры. Если что-то обнаруживается, то уже идет госпитализация или более детальное исследование", — сказала она.

Ранее врач назвал сроки второй волны коронавируса