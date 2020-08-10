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Лето кончается: синоптик дал прогноз погоды до сентября Синоптик рассказал, можно ли рассчитывать на морской отдых в сентябре и какой будет погода в августе

В Украину идет похолодание с дождями и грозами, погода ухудшится почти во всех регионах. Чего ждать в ближайшее время, рассказал в эфире "Украина 24" народный синоптик Леонид Горбань.

"До 20 августа температура на Азове и Черном море будет на уровне 29-31 градус, а с 20 числа снизится до 24-26 градусов, и так будет держаться до конца месяца. Что касается сентября, на морской отдых лучше не рассчитывать. Только первые три дня температура будет держаться на уровне 25-27 градусов, а потом к 5-му числу она резко понизится, и до конца месяца в Одесской области будет 20-22 градуса. Кроме того, с 1 по 15 число будут дожди. В августе дожди пройдут 19-29, 26-27 числа", — рассказал он.

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Также синоптик дал прогноз по другим областям Украины, там везде прогнозируется примерно одинаковая картина.

"Что касается центральных регионов, резкое снижение температуры после 20-го, она сразу снижается до 20-22 градусов. Дожди пройдут с 18 по 21, с 25 по 27 августа. Это, можно сказать, и хорошо, потому что впереди сев озимых, и сухость, которая была в августе, негативна для семян", — сказал он.

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