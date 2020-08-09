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Коронавирус в Киеве: названы самые опасные очаги заражения В зоне риска оказались коллективы, где не соблюдают противоэпидемические мероприятия

В Киеве наибольший риск вспышек коронавируса сохраняется в школах, высших учебных заведениях и общежитиях.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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"Это прогнозы, которые мы сделали на основании эпидрасследований и регистрации вспышек в организованных коллективах. В топе по вспышкам у нас идут сегодня общежития, организованные коллективы, где не соблюдаются противоэпидемические мероприятия. Это вузы, общежития, школы, лицеи", - рассказал чиновник.

В то же время, Рубан отметил, что дети, особенно до 18 лет, "переносят эту болезнь бессимптомно в легкой форме".

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил мобилизовать силы на борьбу с коронавирусом COVID-19, чтобы избежать второй волны эпидемии.

Руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, когда Украине ожидать второй волны коронавируса.