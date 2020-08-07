21:48, Вчера

"Не бунт, а защита интересов": мэр украинского города объяснил бойкот карантина Из-за карантина экономика Тернополя оказалась "на коленях", заявил мэр Сергей Надал

Власти Тернополя не стали ужесточать адаптивный карантин, вопреки требованиям Минздрава, поскольку экономика города находится в критическом состоянии и недовольство местных жителей растет.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" мэр Тернополя Сергей Надал.

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Мэр настаивает, что его действия – "не бунт, а защита интересов тернопольчан".

"Когда информация появилась в СМИ, людей это просто возмутило. Все видят через СМИ, сколько больных, умерших. Мы прекрасно знаем, что в Тернополе показатели намного лучше. И в то время, когда ситуация в соседних городах-миллионниках хуже, нам делают просто транспортную блокаду", - возмутился он.

Как отметил Надал, люди готовы соблюдать правила, введенные Минздравом, но не хотят сидеть дома.

"Много чего потеряли, экономика города на коленях, люди были в тяжелых условиях, они хотят ходить на работу, получать зарплату, кормить семьи. Градус кипения был настолько высок, что другого решения горсовет просто не мог принять", - объяснил мэр.

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С 1 августа Украина поделена на четыре условные цветные зоны по уровню заболеваемости коронавирусом - зеленую, желтую, оранжевую и красную. Соответственно, будут применяться различные карантинные меры.

Луцкий горсовет отказался останавливать общественный транспорт и закрывать общественные заведения в связи с внесением города в так называемую "красную зону" по коронавирусу. Аналогичные действия предприняли власти Тернополя.

Глава Минздрава Максим Степанов считает, что местные власти вправе только усиливать карантин, а не ослаблять. В эфире телеканала "Украина 24" Степанов заявил, что регионам, которые попали в "красную зону", но отказались усиливать адаптивный карантин, грозит режим чрезвычайной ситуации.

7 августа Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) исключила Луцк и Тернополь из "красной зоны".