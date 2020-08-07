20:43, Вчера

Обмен пленными: экс-глава СБУ рассказал, как Россия переиграла Украину Игорь Смешко настаивает, что обмен был неравноценным

Украина в рамках обмена пленными отдала России кадровых военных, которых можно было использовать в качестве доказательства российского присутствия на Донбассе. Взамен украинская сторона зачастую получала случайных людей с оккупированных территорий.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

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"Мы сосредоточились на тактических вещах. Обмен пленными – прекрасно, но решает ли это проблему в целом? Россия за это время обменивала иногда случайных людей, а мы отдали резидента ГРУ в Крыму… Государство, конечно, обязано заботиться о своих гражданах, но есть эквивалентный обмен. Помните случай во Второй мировой войне? "Я фельдмаршала на солдата не меняю", - так сказал Сталин, когда предложили обменять Паулюса на его сына. Мы отдали кадровых офицеров, ФСБ, ГРУ ГШ, которые должны были бы предстать перед судом и доказать, что за актом агрессии стоят государственные органы страны-агрессора. Это азы военной науки и обеспечения безопасности", - отметил Смешко.

Как известно, последний обмен пленными между Украиной и оккупированными территориями ОРДЛО состоялся 16 апреля. В рамках обмена в Украину вернулись 20 человек, на неподконтрольные территории Донбасса отправились 14.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 6 августа анонсировал новый обмен пленными в формате 100 на 100, который может состояться в течение ближайших недель.

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Напомним, экс-глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал, почему президент России Владимир Путин сегодня заинтересован в соблюдении режима тишины на Донбассе.