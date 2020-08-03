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Безопасность в поездах никто не гарантирует - эксперт о нападении на Луговую В поезде жертва нападения может рассчитывать только на собственные силы, считает Сергей Пархоменко

В Украине после ликвидации транспортной милиции никто не может гарантировать безопасность пассажиров поездов.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" эксперт по безопасности Сергей Пархоменко, комментируя резонансную историю с жестоким избиением и попыткой изнасилования пассажирки поезда Киев-Мариуполь Анастасии Луговой.

"Ситуация патовая после того, как уничтожили транспортную милицию. Было мало подобных случаев - и решили, что это подразделение не нужно. В дальнейшем безопасность пассажиров должна обеспечивать "Укрзализныця", но они, видимо, решили, что это нецелесообразно, жизнь и безопасность людей не важна, а важно - просто зарабатывать деньги", - заявил он.

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По словам эксперта, сейчас за безопасностью людей в поездах вообще никто не следит.

"В таких страшных случаях, как было с этой женщиной, что можно делать? Можно громко кричать, звать на помощь, надеясь, что соседи из других купе помогут ей спастись от нападавшего. Как вариант - можно дернуть за стоп-кран, привлечь к себе внимание - и фактически больше ничего, рассчитывать только на собственные силы", - объяснил Пархоменко.

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Как известно, в ночь на 1 августа в купе поезда Киев-Мариуполь ворвался злоумышленник, жестко избил пассажирку Анастасию Луговую и пытался изнасиловать ее на глазах у малолетнего сына. Женщине с трудом удалось вырваться. Полиция задержала преступника утром на вокзале в Киеве.

Транспортная милиция не сопровождает поезда уже 8 лет. Ее отменили в 2012 году, аргументируя низкой эффективностью.