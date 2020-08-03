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В Украине появится "черный список" лиц, причастных к терроризму: новые детали Фигуранты списка будут находиться под постоянным наблюдением

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире телеканала "Украина 24" раскрыл подробности создания в Украине базы данных лиц, причастных к терроризму.

"В проекте закона о СБУ, который сейчас находится в Верховной Раде, есть норма, что СБУ имеет право на основании решения суда вносить в список организации и определять их как террористические. А также вносить в этот список физических лиц, которые причастны к финансированию терроризма. То есть уже будет законодательно такой обособленный список", - сказал Ступак.

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По его словам, обсуждается вопрос относительно мер воздействия на фигурантов списка:

"Тут можно провести аналогию, как с наркотическими средствами – есть список, осталось теперь только найти, как воздействовать на этих людей. Мы им отрезаем, например, банковские счета, чтобы они не могли ими пользоваться, не могли профинансировать терроризм. Или они находятся под постоянным пристальным надзором со стороны спецслужб".

Ранее Кабинет министров утвердил порядок формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью или в отношении которых применены международные санкции.

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Напомним, в Киеве 3 августа мужчина угрожал взорвать банк в бизнес-центре "Леонардо" на улице Владимирской. По информации МВД, преступник - выходец из Узбекистана Сухроб Каримов, 1988 года рождения.

СБУ задержала Каримова. Женщина, руководитель банка, находившаяся внутри, не пострадала.

Также появилось видео задержания столичного террориста.