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"Это как реалити-шоу": экс-прокурор назвал худшую черту последних попыток терактов Анатолий Матиос рассказал о негативных последствиях многочисленных чрезвычайных происшествий в Украине

Большое количество попыток террористических актов в последнее время очень негативно влияет на психологию общества. Об этом заявил бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы перешли в режим реалити-шоу, как российское "Дом-2". У меня возникла мысль, что какая-то сила, какие-то люди, какая-то общая ситуация открывает для всего украинского общества некое "окно Овертона", которое приучает нас жить в постоянном стрессе, в постоянном хайпе, любопытстве позевать и посмотреть, что же там происходит. Приводит к истощению материальных и технических ресурсов правоохранительных органов, которые должны вскакивать по всей стране раз за разом", — сказал он.

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Матиос назвал наиболее негативное последствие этих случаев.

"И самое страшное — оно приучает людей не реагировать. Я предсказывал после луцкого и полтавского террористов, это только начало того, что начнется парад — и это исполняется", — отметил он.

Ранее психолог предупредила, что в Украине могут участиться случаи терактов.

Напомним, в Киеве 3 августа мужчина угрожал взорвать банк в бизнес-центре "Леонардо" на улице Владимирской. Полиция объявила в центре Киева спецоперацию "Гром". Преступника задержали. По предварительной информации МВД, преступник — выходец из Узбекистана Сухроб Каримов, 1988 года рождения.