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Освобождение захваченного банка в Киеве: эксперт назвал ошибку силовиков Преступник не должен вести переговоры с простыми полицейскими, считает Вадим Рахлис

Во время обезвреживания злоумышленника, угрожавшего взорвать банк в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, правоохранители неправильно вели с ним переговоры.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" переговорщик, основатель и директор Международной палаты альтернативного разрешения споров и Бюро переговоров Вадим Рахлис.

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Комментируя начало спецоперации силовиков, Рахлис заявил, что "не согласен с этим как человек, который в таких ситуациях был".

"Нельзя преступнику предлагать сдаться. Это предложение преступнику проиграть. Надо войти в контакт. Выходить на переговоры должен переговорщик. Не должен выходить просто полицейский. Переговорщик один должен вести переговоры с преступником. Преступник должен понимать, что именно с этим человеком он будет в контакте, именно этот человек решает все его проблемы. Для террориста переговорщик не должен ассоциироваться с полицейским", - объяснил он.

Эксперт также оценил действия руководителя банка, которая осталась в заложниках и пыталась наладить контакт с преступником:

"Человек молодец, берет на себя ответственность. Но подвиги совершать не надо, потому что на кону ее жизнь... В Израиле, в Штатах, в Европе это недопустимо. Этим должны заниматься профессионалы".

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Напомним, в Киеве 3 августа мужчина угрожал взорвать банк в бизнес-центре "Леонардо" на улице Владимирской. По информации МВД, преступник - выходец из Узбекистана Сухроб Каримов, 1988 года рождения.

СБУ задержала Каримова. Женщина, руководитель банка, которая находилась внутри, не пострадала.

Также появилось видео задержания столичного террориста.