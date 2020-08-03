Освобождение захваченного банка в Киеве: эксперт назвал ошибку силовиков

Преступник не должен вести переговоры с простыми полицейскими, считает Вадим Рахлис

Освобождение захваченного банка в Киеве: эксперт назвал ошибку силовиков

Во время обезвреживания злоумышленника, угрожавшего взорвать банк в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, правоохранители неправильно вели с ним переговоры.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" переговорщик, основатель и директор Международной палаты альтернативного разрешения споров и Бюро переговоров Вадим Рахлис.

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Комментируя начало спецоперации силовиков, Рахлис заявил, что "не согласен с этим как человек, который в таких ситуациях был".

"Нельзя преступнику предлагать сдаться. Это предложение преступнику проиграть. Надо войти в контакт. Выходить на переговоры должен переговорщик. Не должен выходить просто полицейский. Переговорщик один должен вести переговоры с преступником. Преступник должен понимать, что именно с этим человеком он будет в контакте, именно этот человек решает все его проблемы. Для террориста переговорщик не должен ассоциироваться с полицейским", - объяснил он.

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Эксперт также оценил действия руководителя банка, которая осталась в заложниках и пыталась наладить контакт с преступником:

"Человек молодец, берет на себя ответственность. Но подвиги совершать не надо, потому что на кону ее жизнь... В Израиле, в Штатах, в Европе это недопустимо. Этим должны заниматься профессионалы".

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Напомним, в Киеве 3 августа мужчина угрожал взорвать банк в бизнес-центре "Леонардо" на улице Владимирской. По информации МВД, преступник - выходец из Узбекистана Сухроб Каримов, 1988 года рождения.

СБУ задержала Каримова. Женщина, руководитель банка, которая находилась внутри, не пострадала.

Также появилось видео задержания столичного террориста.

Источник Украина 24 Теги Киев банки террористы