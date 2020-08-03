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Не нужно выполнять требования террористов — эксперт о захвате банка в Киеве Бывший СБУшник рассказал, как правильно вести переговоры с террористами и можно ли пускать журналистов

К террористам нельзя пускать журналистов и выполнять другие требования, заявил экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун в эфире телеканала "Украина 24". Так он прокомментировал захват банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве.

"Переговоры всегда нужно вести. Другая проблема, что переговоры не нужно выводить на уровень выше того, что мы можем предложить. То есть не нужно сразу выводить их на президента, премьера, министров и так далее. Нужно не выполнять условия, а заговорить, заинтересовать. В таком случае мы его держим на контакте, а не он у нас что-то требует. И тогда можно надеяться, что в будущем не будет случаев, когда террористы что-то требуют, а мы бегаем и выполняем это", — сказал он.

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Ягун подчеркнул, что отправлять на переговоры стоит только работников правоохранительных органов.

"Я противник того, чтобы пускать журналистов. Если и пускать, то разве что псевдожурналистов, то есть переодетых правоохранителей", — сказал он.

Ранее стало известно, что журналисты нескольких телеканалов в прямом эфире транслировали общение женщины с мужчиной, захватившим отделение банка. До этого захватчик требовал пустить к нему представителей прессы, чтобы он дал им интервью.

В Киеве 3 августа мужчина угрожал взорвать банк в бизнес-центре "Леонардо" на улице Владимирской. Полиция объявила в центре Киева спецоперацию "Гром". Преступника задержали. По предварительной информации МВД, преступник — выходец из Узбекистана Сухроб Каримов, 1988 года рождения.