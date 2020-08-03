Не нужно выполнять требования террористов — эксперт о захвате банка в Киеве

Бывший СБУшник рассказал, как правильно вести переговоры с террористами и можно ли пускать журналистов

Не нужно выполнять требования террористов — эксперт о захвате банка в Киеве

К террористам нельзя пускать журналистов и выполнять другие требования, заявил экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун в эфире телеканала "Украина 24". Так он прокомментировал захват банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве

"Переговоры всегда нужно вести. Другая проблема, что переговоры не нужно выводить на уровень выше того, что мы можем предложить. То есть не нужно сразу выводить их на президента, премьера, министров и так далее. Нужно не выполнять условия, а заговорить, заинтересовать. В таком случае мы его держим на контакте, а не он у нас что-то требует. И тогда можно надеяться, что в будущем не будет случаев, когда террористы что-то требуют, а мы бегаем и выполняем это", — сказал он.

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Ягун подчеркнул, что отправлять на переговоры стоит только работников правоохранительных органов.

"Я противник того, чтобы пускать журналистов. Если и пускать, то разве что псевдожурналистов, то есть переодетых правоохранителей", — сказал он.

Ранее стало известно, что журналисты нескольких телеканалов в прямом эфире транслировали общение женщины с мужчиной, захватившим отделение банка. До этого захватчик требовал пустить к нему представителей прессы, чтобы он дал им интервью.

В Киеве 3 августа мужчина угрожал взорвать банк в бизнес-центре "Леонардо" на улице Владимирской.  Полиция объявила в центре Киева спецоперацию "Гром". Преступника задержали. По предварительной информации МВД, преступник — выходец из Узбекистана  Сухроб Каримов, 1988 года рождения.

Источник Украина 24 Теги Киев минирование происшествия