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Захват бизнес-центра в Киеве: действиям СБУ дали объяснение Преступление имеет политическое или этническо-религиозное направление, заявил эксперт

Служба безопасности Украины присоединилась к обезвреживанию злоумышленника, угрожавшего взорвать банк в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, поскольку существовала опасность, что человек причастен к радикальным фундаменталистским структурам.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

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"Была опасность, что человек может быть причастен к террористическим структурам фундаменталистского направления. Когда стало понятно его происхождение и не были выдвинуты конкретные какие-либо чрезвычайные экономические требования, это не был в чистом виде криминал, тогда по всем нормативным документам должен включаться антитеррористический центр при СБУ. Служба безопасности Украины взяла на себя ответственность", - рассказал Ягун.

По его словам, это "явно было не уголовное преступление, а преступление, имеющее политическое или этническо-религиозное направление", поэтому оно однозначно не было прерогативой МВД.

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Напомним, в Киеве 3 августа мужчина угрожал взорвать банк в бизнес-центре "Леонардо" на улице Владимирской. По предварительной информации МВД, преступник - выходец из Узбекистана Сухроб Каримов 1988 года рождения.

Телеканал "Украина 24" ведет онлайн-трансляцию с места событий.