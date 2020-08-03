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Захват банка в Киеве: появилась информация о заложнице Преступник задержан спецназом

В Киеве 3 августа заложница преступника, угрожавшего взорвать банк в бизнес-центре "Леонардо", не пострадала.

Как сообщает корреспондент телеканала "Украина 24", представители СБУ на брифинге сообщили, что террориста Сухроба Каримова задержали. Около 14:45 к зданию бизнес-центра подошла группа спецназовцев, их было примерно 20-40 человек. Одна группа зашла внутрь, после этого поступила информация, что злоумышленник задержан.

Женщина, руководитель банка, которая находилась внутри, не пострадала.

Ранее сообщалось, что террорист разрешил сотрудникам банка выйти, однако женщина, руководитель отделения, решила остаться.

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Напомним, в Киеве 3 августа мужчина угрожал взорвать банк в бизнес-центре "Леонардо" на улице Владимирской. По предварительной информации МВД, преступник - выходец из Узбекистана Сухроб Каримов 1988 года рождения.

Телеканал "Украина 24" ведет онлайн-трансляцию с места событий.