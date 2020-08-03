Задержание захватчика банка в Киеве: в СБУ сообщили подробности

Мужчину, который угрожал взорвать банк в бизнес-центре "Леонардо", задержали. Об этом сообщил представитель СБУ Сергей Пунь в эфире канала "Украина 24".

"Операция проведена успешно, злоумышленник задержан. С самого начала СБУ взяла руководство операцией на себя. Был введен специальный план "Бумеранг" и создан оперативный штаб Службы безопасности и Национальной полиции Украины", — сказал он.

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Пунь сообщил подробности о проведении операции.

"Было установлено, что злоумышленник держал в помещении одного заложника, другие лица успешно покинули территорию. Злоумышленником оказался уроженец и гражданин Узбекистана, Каримов Сухроб Рахманович 1988 года рождения. На тот момент у него была большая спортивная сумка и портфель, от которого был какой-то провод, привязанный к его ноге. Он требовал контактов с журналистами.

Мы пытались установить контакт с этим человеком, после принятия определенных мер было проведено силовое задержание силами Центра специальных операций "А" СБУ. Сейчас осматривается помещение на наличие взрывных предметов. Начато уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины", — рассказал он.