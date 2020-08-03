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Политики в этом нет — политолог о захвате банка в Киеве Эксперт рассказал, какая реакция на происшествие должна быть у правоохранительных органов

Мужчина, захвативший банк в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, оказался гражданином Узбекистана. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook. Это свидетельствует о том, что никакой политики в захвате нет, сказал политолог Сергей Таран в эфире канала "Украина 24".

"Скорее всего никакой политики не будет. Это хорошо, это по крайней мере для правоохранителей облегчает задачу. Но важно также посмотреть на реакцию правоохранительной системы. Она должна быть решительной, и тогда не будет действительно никакой политики. Тогда важно довести дело до суда. И тогда точно не будет никакой политики. Потому что будут видеть, что это обычная криминальная история, связанная с каким-то гражданином, который попал в Украину и не знал, что ему здесь делать, каким образом выживать. Возможно, у него какая-то своя личная история — не имеет значения", — сказал он.

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Антон Геращенко написал на своей странице, что по предварительной информации, лицом угрожающего террористическим актом, является гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 года рождения.

"Судя по его социальными сетями - это психически неуравновешенный человек. Террорист заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки который сдетонирует если его убьют, так как по его ногу прицеплен трос который привязан к детонатору", - написал он.

Ранее Геращенко рассказал в эфире "Украина 24" подробности о захвате банка.