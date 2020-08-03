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Недоработка правоохранителей: военный эксперт о захвате банка в Киеве Военный эксперт рассказал, как правоохранительные органы должны вычислять вероятных террористов

Можно ли было предотвратить захват и угрозу подрыва банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире канала "Украина 24".

"Думаю, что это можно было предупредить. Это большая недоработка правоохранительной системы в целом. Должна работать агентурная сеть, у каждой правоохранительной организации есть список людей, склонных к таким действиям, есть профилактические меры. А мы в результате бьем по хвостам. Конечно, есть и одиночки, но социопаты рано или поздно попадают в такие списки. На 100%, конечно, никто гарантию не даст", — сказал он.

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Эксперт рассказал, как обычно действуют правоохранители в подобных случаях.

"Есть специальные люди, которые обучены по внешнему виду составлять психологический портрет. Также нужно выяснить, каким образом он собирается привести взрывчатку в действие, где у него кнопка. Если есть такая возможность, обычно в зависимости от политики государства такие люди просто ликвидируются", — сказал он.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в эфире "Украина 24" подробности о происшествии в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве.