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В Киеве мужчина угрожает взорвать банк: информация с места событий (обновляется) Людей из бизнес-центра не эвакуировали, им предложили выйти, но запрещено заходить обратно в здание

В Киеве неизвестный мужчина угрожает взорвать банк в бизнес-центре "Леонардо" на улице Владимирской. Телеканал "Украина 24" ведет онлайн-хронику, наши журналисты находятся на месте событий, развернута выездная студия.

14.13 - Можно ли было предотвратить захват и угрозу подрыва банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире канала "Украина 24".

14.02 - Появилось фото захватчика. По предварительной информации МВД, мужчину зовут Каримов Сухроб Рахманович 25.03.1988 г.р., уроженец Узбекистана.

13.56 - Ведущая Алена Цинтила уже на месте событий.

«Ощущается, что в центре Киева идет спецоперация «Гром». Правоохранителей несколько десятков. Взрывотехники, полиция диалога. Мужчина, по последним данным, просит дать ему эфир на телевидении. Полиция просит максимально ограничить свое присутствие в центре Киева», - рассказала ведущая.

Тем временем одна из сотрудниц бизнес-центра Ольга Артюшенко, которая уже покинула здание БЦ, в комментарии СМИ заявила, что террорист якобы требует 40 тысяч гривен.

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13.18 - Подробности рассказала журналист Дарина Филоненко с места событий.

Офис некоторых проектов "Украина 24" находится как раз в БЦ "Леонардо". Всем работникам примерно в 12.20 сообщили, что бизнес-центр заминирован, всех людей вывели на улицу, затем попросили перейти на соседнюю улицу Богдана Хмельницкого. На месте событий все оцеплено красными лентами, дежурит Нацгвардия. Видели саперов и людей с собаками, приезжала пожарная машина, но сейчас с места, где находятся люди, ее не видно.

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Правоохранители рассказали, что пока неизвестно, фейковое сообщение или нет и когда собираются проводить переговоры с минером. Тем временем рядом с бизнес-центром спокойно ходят люди, правоохранители им в этом не мешают. Движение авто по улице Богдана Хмельницкого ситуация не осложнила.

В свою очередь, корреспондент Евгений Назаренко сообщил, что людей из бизнес-центра не эвакуировали, им предложили выйти, но запрещено заходить обратно в здание. Ажиотажа возле здания не наблюдается. О требованиях минера ничего не известно. Оцеплена территория, которая прилегает ко входу в бизнес-центр, но автомобили по дороге ездят свободно.

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