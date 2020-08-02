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Коронавирусом болеет 90% населения: врач сделал неожиданное заявление Эксперт рассказал, что большая часть людей даже не чувствует течения болезни

Подавляющее большинство людей уже болеет коронавирусом в бессимптомной форме. Об этом заявил глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в эфире телеканала "Украина 24".

"Если даже детское население переболеет, то оно переболеет по большей части в легкой или бессимптомной форме, они даже не почувствуют, что переболели. На сегодняшний день можно сказать, что 85-90% населения земного шара болеет в легкой или бессимптомной форме", — сказал он.

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При этом врач подчеркнул, что заразиться коронавирусом можно не один раз.

"Переболевший человек, если у него лабораторно снят диагноз, не несет угрозы, однако у него не вырабатывается пожизненный иммунитет, и он может заразиться повторно", — сказал он.

Ранее Александрин рассказал, почему Украина не справилась с эпидемией коронавируса.