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"Мяч на иранской стороне": в МИД рассказали о переговорах по сбитому самолету МАУ Замминистра внутренних дел рассказал, чем завершился первый этап переговоров с Ираном

Иран заявил о готовности к проведению второго раунда переговоров в октябре относительно компенсаций для семей погибших в авиакатастрофе 8 января. Замминистра иностранных дел Евгений Енин рассказал в эфире телеканала "Украина 24", как прошел первый раунд переговоров.

"Мы добивались переговоров с января этого года, неоднократно направляли иранской стороне соответствующие ноты с датой и местом начала переговоров. Наконец этот момент настал. Мы удовлетворены тем фактом, что иранская сторона подтвердила свою готовность следовать всем международным обязательствам в рамках международных конвенций. Речь идет о Чикагской конвенции, Монреальской конвенции. Но прежде всего нам важно установление истины в этом деле, и мы назвали иранской стороне целый ряд проблемных вопросов, волнующих нас", — сказал он.

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Замглавы МИД также добавил, что компенсации будут после окончательных результатов расследования.

"Мяч сейчас находится на иранской стороне, всех интересует объем компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как украинская сторона получит всеобъемлющую информацию об обстоятельствах инцидента, привлечения виновных к ответственности и извинений иранской стороны", — сказал он.

Ранее экс-министр МИД Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал переговоры о компенсации за сбитый в Иране украинский самолет.

Напомним, самолет компании МАУ Boeing 737, совершавший рейс "Тегеран - Киев", разбился утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января иранские власти признали, что Boeing ошибочно сбили иранские военные.