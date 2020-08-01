16:08, Сегодня

Украину поделили на зоны из-за коронавируса: экс-министр раскрыла детали Ограничения должны быть не для людей, а для власти и бизнеса, считает Зоряна Скалецкая

Экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировала разделение Украины на четыре карантинные зоны по распространению коронавируса.

"Разделение на зонирование - это свидетельство того, что центральная власть только сейчас взяла ситуацию в свои руки, а до этого надеялись, что местная власть в каждом регионе самостоятельно будет контролировать и вводить ограничения. Сейчас мы видим, что есть регионы, которые достаточно вольно трактовали ситуацию со статистикой и заболеваниями и не всегда вводили ограничения. Это даст возможность четче понимать для населения, как будут идти ограничения", - отметила Скалецкая.

Читайте также: Потерянное время и деньги - эксперт о борьбе с коронавирусом в Украине

По ее словам, ограничения должны "больше применяться не для людей, а для органов власти и бизнеса".

"Надеюсь, правительство приложит усилия для того, чтобы всем разъяснить, как будет меняться красная зона на желтую или зеленую, и какими решениями это фиксируется. Установить категорию можно, но как она будет меняться - автоматически или кто-то принимает определенные решения?", – объяснила экс-министр.

Читайте также: "Рекорды у нас будут постоянно": медик о заболеваемости коронавирусом

С 1 августа Украину поделили на четыре условных цветных зоны по уровню заболеваемости коронавирусом - зеленую, желтую, оранжевую и красную. Соответственно, будут применяться разные карантинные меры. Определено четыре критерия, если один из этих критериев превышен пять дней подряд, в таком случае будет сделан переход от более мягкой зоны к более строгой. На данный момент Киев находится на грани оранжевой и красной зоны.

Отметим, что Луцкий горсовет отказался останавливать общественный транспорт и закрывать общественные заведения в связи с внесением города в так называемую "красную зону" по коронавирусу.