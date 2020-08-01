Возможно серьезное расстройство - врач объяснил, чем опасны ранние арбузы

Гастроэнтеролог также рассказал, кто находится в группе риска

Возможно серьезное расстройство - врач объяснил, чем опасны ранние арбузы

Украинские фермеры для выращивания ранних арбузов часто используют химию и стимуляторы роста, в результате спелые ягоды содержат нитраты в большой концентрации.

Как нитраты могут повлиять на здоровье, рассказал в эфире телеканала "Украина 24" врач-гастроэнтеролог Валерий Шипулин.

"Опасны не сами нитраты, а то, во что они превращаются - так называемые нитриты... Нитриты, которые образуются вследствие попадания нитратов, негативным образом воздействуют на гемоглобин, который является основным переносчиком кислорода в организме", - отметил Шипулин.

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По словам эксперта, нитриты могут вызвать у человека серьезное расстройство пищеварения, а если их будет совсем много, тогда возникнут проблемы с дыханием.

Шипулин подтвердил, что в группе риска – беременные женщины, дети и пожилые люди.

Также врач развеял известный миф о ранних арбузах:

"Обмывание и промывание арбуза не спасает и не уменьшает количество нитратов, которые в нем могут содержаться. Также не уничтожает нитраты химическая обработка".

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Напомним, ранее исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов в эфире телеканала "Украина 24" предупредил украинцев об опасных продуктах с "сюрпризом".

Источник Украина 24 Теги продукты продукты питания