23:19, Вчера

Добкин о культовом видеоролике: все, что в нем говорилось, – сделано Бывший мэр Харькова отметил, что видео было "талантливо урезано"

Бывший мэр Харькова и экс-нардеп Михаил Добкин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как повлиял на его жизнь знаменитый видеоролик, смонтированный из неудачных дублей его предвыборной речи 2005 года.

"Я сначала очень грустил по этому поводу. Прошло время. Ролику уже 15 лет в этом году. Но самое главное в том, что мне не стыдно. Все, что мы говорили в этом ролике, – все сделано в Харькове", - сказал он.

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Политик отметил, что "каждое слово в этом ролике нравится людям, многое растащили на мемы, шутки".

"Это стало уже даже не стебом, но при этом еще подавляющее большинство обещаний было сделано. Поэтому ролик удался", - заявил Добкин.

Экс-мэр Харькова добавил, что "рабочей записи было минут сорок, но урезали ее талантливо".

Напомним, что в 2007 году на YouTube было размещено видео, как Михаил Добкин в 2005 году в Харькове готовил предвыборную речь. Ролик, в котором также фигурирует соратник Добкина Геннадий Кернес, содержит ненормативную лексику. Видео быстро разошлось на цитаты и стало культовым, собрав миллионы просмотров на YouTube.

Отметим, что в 2020 году Михаил Добкин решил баллотироваться на пост мэра Киева.