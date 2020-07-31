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Украину делят на зоны из-за COVID-19: медик рассказал, эффективно ли это В Украине вводится четырехцветное обозначение районов по заболеваемости коронавирусом

Украину поделят на карантинные зоны из-за увеличения заболеваемости коронавирусом. Эффективна ли будет эта мера, рассказал президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока в эфире канала "Украина 24".

"Зонирование надо было делать немного раньше. Но основная надежда на то, что граждане все-таки будут придерживаться всех правил и рекомендаций МОЗ. Мы понимаем, что никакие запреты не будут эффективными, если не будут выполняться простые, но очень эффективные правила: дистанция и избегать больших скоплений людей и т.д. Если эти рекомендации будут выполнены, люди будут пользоваться средствами защиты, то ситуация будет взята под контроль. Если же этого не будет, и если не будут защищены медработники, то мы будем каждый день фиксировать увеличение количества больных", — сказал он.

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Эксперт подчеркнул, что сейчас медицинские работники не защищены от заражения, при том, что им приходится иметь дело с большим количеством больных.

"Нам нужно в учреждениях охраны здоровья, общественного питания, торговли создать дезинфекционные станции, где люди будут проходить обработку. И нужно строго следить за соблюдением масочного режима: на рынках, где сейчас никто ничего не соблюдает, на остановках транспорта. Люди очень успокоились и ходят без масок, но это приводит к инфицированию. Есть латентные периоды, и люди, будучи физически здоровыми, могут переносить вирус", — заявил он.

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Напомним, с 1 августа Украину поделят на четыре условных цветных зоны по уровню заболеваемости - зеленую, желтую, оранжевую и красную. Соответственно будут применяться разные карантинные меры. Определено четыре критерия, если один из этих критериев превышен пять дней подряд, в таком случае будет сделан переход от более мягкой зоны к более строгой зоне. На данный момент Киев находится на грани оранжевой и красной зоны.