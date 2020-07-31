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Точку ставить рано — эксперт о компенсациях от Ирана за сбитый самолет Политолог рассказал, чем могут закончиться переговоры с Ираном о компенсации

Иран согласился выплатить компенсации Украине за сбитый в январе этого года самолет МАУ в Тегеране, но про детали еще не договорились, будет несколько раундов переговоров. О ситуации рассказал политолог-международник Андрей Бузаров в эфире канала "Украина 24".

"Еще рано ставить точку по вопросу компенсации за сбитый самолет в Иране. Еще нет окончательного понимания, что произошло. Стороны договорились лишь о том, что нужно договариваться. Следующий этап переговоров пройдет в октябре. Второе: Иран готовит большой отчет о трагедии, который еще не опубликован, и они его еще не закончили. Третье: из шести подозреваемых трое находятся под арестом, трое отпущены под залог, идет расследование, и у Украины нет доступа к этим подозреваемым. Это люди, которые, по сути, нажали кнопку, которая привела к страшной трагедии", — сказал он.

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Эксперт заявил, что до октября стороны будут пытаться договориться.

"Визит иранской делегации — это последняя попытка договориться. Если этого не будет, дело пойдет в суд. А в таком случае точно никаких компенсаций ждать в ближайшее время не стоит. Но если дело не доведут до суда и будет консенсус, то есть большая вероятность, что многие аспекты станут нам известны", — сказал он.

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Ранее экс-министр МИД Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал переговоры о компенсации за сбитый в Иране украинский самолет.

Напомним, самолет компании МАУ Boeing 737, совершавший рейс "Тегеран - Киев", разбился утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января иранские власти признали, что Boeing ошибочно сбили иранские военные.