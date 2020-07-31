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"Украина 24" представляет два новых проекта "Споживач має право" и "Світогляд сьогодні" Новые программы будут в эфире по выходным

1 и 2 августа общенациональный канал «Украина 24» запускает две новые программы, которые будут выходить по выходным — «Споживач має право» и «Світогляд сьогодні».

«Украина 24» расширяет свой спектр информационных программ. Теперь мы будем говорить о международных новостях и их последствиях в Украине, а также — учить зрителей отстаивать свои потребительские права. Мы представляем сразу две совершенно разные программы, но их объединяет одна цель — наш зритель должен первым получить объективную информацию», — рассказал главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

«Споживач має право» — масштабный социально важный проект, в котором ведущий Максим Несмеянов показывает украинцам, как отстаивать свои права, как правильно действовать в критических ситуациях и куда обращаться за помощью, если вас обманули.

Свою профессиональную деятельность Максим Несмеянов посвятил защите прав и интересов граждан как потребителей, а также улучшению качества и безопасности их жизни. Максим — известный активист, который отстаивает права украинских граждан и является директором Всеукраинской общественной организации «Союз потребителей Украины».

Авторская программа Максима Несмиянова «Споживач має право» будет выходить каждую субботу в 11:00.

«Світогляд сьогодні» — это главные международные итоги недели. В центре внимания журналиста и политического эксперта Ивана Яковины только геополитика и события, которые могут повлиять или уже влияют на Украину.

«Иногда мы даже не подозреваем, насколько связан современный мир. Голод в Африке вызывает поток беженцев в Европе и как следствие всего этого — растет всплеск правого популизма, что в итоге вредит Украине. «Світогляд сьогодні» — проект не просто о международных новостях, а именно объяснение ключевых моментов в мире и связей, которые нужно видеть, и желательно заранее», — говорит ведущий Иван Яковина.

Авторская программа Ивана Яковины «Світогляд сьогодні» будет выходить каждое воскресенье в 11:00.