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Жара, дожди или заморозки — синоптики рассказали, какой будет погода в августе Синоптики прогнозируют, что лето еще немного порадует украинцев, а затем придет похолодание

Синоптики рассказали, какой погоды ждать украинцам в конце лета. В большинстве регионов, по прогнозам, спадет жара, средняя температура воздуха будет 17-20 градусов, на юге и юго-востоке чуть выше — до 23, в горных районах до +16, а на Луганщине будет жарче всего — до 40 градусов. К концу месяца в некоторых регионах возможны даже заморозки.

Эти прогнозы прокомментировал начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского Гидрометцентра Владислав Билык в эфире канала "Украина 24". По его словам, летняя погода еще продержится какое-то время.

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"На первой неделе августа погодные условия существенно не будут отличаться от тех, что были в последнюю неделю июля. Дожди будут в основном в западных и северных областях. Сильных дождей не ожидается, разве что местами могут быть порывы ветра и ливни. Восток и юг без дождей, в центре возможны время от времени. Температура ожидается довольно высокая, на юге 30-35, на остальной территории 25-30 градусов. Август — летний месяц, и лето нас еще порадует", — сказал он.

Ранее медик рассказал, что делать метеочувствительным людям, чтобы не страдать от изменений погоды.