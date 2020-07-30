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Вместо пакетов малыша роженицы получат деньги: что думают родители Кабмин решил отказаться от раздачи бейби-боксов с необходимыми вещами для новорожденных

После нововведений Кабмина роженицы будут получать по 5 тысяч гривен вместо пакетов малыша. Мол, этого хотели сами мамы. Журналисты "Украина 24" пообщались с женщинами в положении, и с теми, кто уже родил и получал пакет малыша. Мнения относительно правительственного нововведения снова разделились.

Ожидая своего второго чуда, киевлянка Диана Глазунова рассчитывала и на бэби-бокс. Это пакет с самым необходимым, который в роддоме выдают мамочкам при рождении младенцев.

"Я видела эти бэби-боксы в одной из комнат. Там прозрачное стекло. Думаю, о, класс. Короче, я реально ожидала получить его, и буквально где-то неделю назад мне пришло смс от роддома — выдача приостановлена. Все! Не получу", — говорит она.

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Теперь вместо бэби-боксов, куда ранее входили подгузники, пеленки, одежда, термометры, средства гигиены и другие вещи, родители новорожденных будут получать деньги. Пять тысяч гривен. Такие изменения ввело правительство, чтобы новоиспеченные мамы и папы самостоятельно выбирали необходимое малышам.

"При рождении ребенка будут выдаваться карточки с 5 тысячами гривен для закупки детских товаров вместо "пакета малыша", который, по словам рожениц, не всегда соответствовал потребностям. Поэтому сейчас они смогут самостоятельно закупать товары на полную сумму, которую предусматривает бюджет", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Однако такая удобная, на первый взгляд, инициатива разделила молодых родителей на два лагеря.

"Мне нравилась идея бэби-бокса уже собранного, потому что по отзывам подруг, которые его получали, по распаковкам, которые я смотрела, это были качественные украинские продукты. Я в какой-то степени рассчитывала на эти маленькие вещи, потому что они нужны не так долго", — говорит Диана Глазунова.

"Мне кажется, лучше деньгами, потому что что-то дарят, что-отдают. У кого-то есть уже большой багаж, у кого-то старшие братья и сестры. Допустим, девушка может себе банально добавить денег и взять пакет вещей, ну, да, они будут поношенные, но для этой семьи это будет нормально. Ребенок быстро растет", — считает мать двоих детей Наталья Крыжановская.

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Рассудить женщин берется еще одна мама — Инна Мирошниченко. Мать двоих детей, инста-мама, юрист по специальности уверяет: у роженицы должно быть право выбирать.

"Идеальный был бы вариант оставить право выбирать: или бэби-бокс, или деньги. Тогда удовлетворились бы интересы всех мам — из малообеспеченных семей и из тех, что более обеспеченные, или у кого есть маленькие дети и у кого остались вещи. Это было бы круто", — говорит она.

Сама Инна рожала полгода назад — в частном роддоме. Там всем необходимым обеспечили. Но пакет от государства тоже получила. Поскольку вещи не понадобились, отдала на благотворительность. И уверяет, что бэби-бокс должны выдавать на ребенка, а не на маму. Поскольку случаи бывают разные. И это еще один недостаток нововведения.

"Если мама бросает ребенка, ребенок до момента его обустройства в детдом идет под опеку роддома. Именно роддом заботится о тех первых сутках жизни, и нет вещей, которые необходимы. Или в случае, если с мамой что-то случается в роддоме и нет других родственников, такие случаи, к сожалению, тоже бывают — бэби-бокс должен идти за ребенком", — считает она

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Чтобы министерство соцполитики доработало инициативу, премьер выделил три дня. Возможно, эти рекомендации мам чиновники услышат. А пока в регионах, где еще остались пакеты малыша, роженицам их дораздадут.