"Будут раздражать Зеленского": эксперт рассказал, чего ждать на Донбассе
Военный эксперт считает, что российские войска и боевики постоянно будут "раздражать Зеленского"
Военный эксперт Олег Жданов считает, что в нынешнем состоянии перемирие, которое началось 27 июля, может продлиться до сентября.
Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
"Думаю, что он (режим перемирия со стрельбой с российской стороны - ред.) будет продолжаться до сентября. Они будут раздражать президента Зеленского нанесением потерь и неспокойной обстановкой вдоль всей линии разграничения, зная, как болезненно воспринимает это невыполнение президент", - сказал эксперт.
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В сентябре, по словам Жданова, конфликт наберет обороты.
"Ближе к сентябрю, когда соберется Верховная Рада и когда можно будет усилить давление для того, чтобы вынудить Украину выполнять Минские договоренности - особенно они сейчас от нас хотят проект Конституции, закона об особом статусе, - то думаю, что конфликт станет более интенсивным, и дальше мы не сможем молчать и будем вынуждены открывать огонь в ответ хотя бы для того, чтобы подавить огневые точки противника", - считает Жданов.
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Ранее в эфире телеканала "Украина 24" политический эксперт Владимир Лупаций рассказал, почему Украина должна демонстрировать готовность продолжать перемирие на Донбассе и не реагировать на военные действия врага.