16:07, Сегодня

"Будут раздражать Зеленского": эксперт рассказал, чего ждать на Донбассе Военный эксперт считает, что российские войска и боевики постоянно будут "раздражать Зеленского"

Военный эксперт Олег Жданов считает, что в нынешнем состоянии перемирие, которое началось 27 июля, может продлиться до сентября.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Думаю, что он (режим перемирия со стрельбой с российской стороны - ред.) будет продолжаться до сентября. Они будут раздражать президента Зеленского нанесением потерь и неспокойной обстановкой вдоль всей линии разграничения, зная, как болезненно воспринимает это невыполнение президент", - сказал эксперт.

Читайте также: Путину выгодно перемирие на Донбассе: Климкин объяснил, почему

Популярное видео "Тищенко повел себя, как м*дак": Спивак о скандальном "слуге народа" 11:48, 16 июля "Время Голованова": о важности реформ в Украине с Андреем Пальчевским и Давидом Сакварелидзе 11:06, 10 июля "Время Голованова": о выборах с Дмитрием Чекалкиным, Алесей Бацман и Вадимом Новинским 11:07, 17 июля

В сентябре, по словам Жданова, конфликт наберет обороты.

"Ближе к сентябрю, когда соберется Верховная Рада и когда можно будет усилить давление для того, чтобы вынудить Украину выполнять Минские договоренности - особенно они сейчас от нас хотят проект Конституции, закона об особом статусе, - то думаю, что конфликт станет более интенсивным, и дальше мы не сможем молчать и будем вынуждены открывать огонь в ответ хотя бы для того, чтобы подавить огневые точки противника", - считает Жданов.

Читайте также: Провокации есть и будут — политолог о перемирии на Донбассе

Ранее в эфире телеканала "Украина 24" политический эксперт Владимир Лупаций рассказал, почему Украина должна демонстрировать готовность продолжать перемирие на Донбассе и не реагировать на военные действия врага.