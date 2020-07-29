Закон об обороте оружия: у Авакова анонсировали важное новшество
Новые правила коснутся владельцев наградного оружия
В законопроекте об обороте оружия в Украине, который планирует рассмотреть Верховная Рада, будут прописаны новые правила владения наградным оружием.
Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко.
Читайте также: "Купить не проблема": эксперт рассказал, сколько нелегального оружия у украинцев
На вопрос телезрителя, почему наградное оружие, в отличие от обычного, не нужно регулярно перерегистрировать, Мартыненко ответил:
"У нас на охотничье и травматическое оружие есть отстрел пуль. Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел собирает гильзотеку для того, чтобы в дальнейшем можно было идентифицировать. Относительно наградного оружия такого нет. Отстреливать и продлевать разрешение не надо. Во время подготовки законопроекта (об обороте оружия - ред.) обращаем на это внимание и по этому работаем..."
Популярное видео
Советник Авакова напомнил, что разрешение на оружие выдается на три года и далее каждые три года продлевается.
"В период этих трех лет как раз существует создание гильзотеки. Это создают исследовательские экспертно-криминалистические центры, потому что когда оружие много работает, когда оно стреляет, то немножко меняется гильзотека. То есть для того, чтобы идентифицировать по гильзам, из какого оружия стреляли в том или ином случае, как раз и проводится эта экспертиза", - отметил он.
Мартыненко отметил, что в отношении наградного оружия готовят изменения в законодательстве.
Читайте также: Закон об обороте оружия: в "Слуге народа" объяснили, почему он необходим
Напомним, советник главы МВД Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24" также анонсировал изменения в законодательстве относительно разрешений на травматическое оружие.