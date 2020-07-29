В Киеве открылся новый корпус "Охматдета": в Минздраве сообщили детали
В новом корпусе будут проводить операции по трансплантации костного мозга
После открытия в Киеве нового корпуса детской больницы "Охматдет" Украина получила возможность проводить операции по трансплантации костного мозга для детей.
Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Ващенко.
"Очень долго мы ждали открытия отделения. Но вторая очередь, которую мы ждали сегодня, будет направлена на лечение детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями", - рассказал заместитель главы Минздрава.
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Как сказал Ващенко, ключевым достижением является открытие в новом корпусе отделения трансплантации костного мозга, где будет предусмотрена работа 12 стерильных боксов для проведения трансплантации.
"Относительно трансплантации костного мозга, мы говорим вообще о возможности проведения ее в Украине. В апреле была проведена первая трансплантация костного мозга от неродственного донора. Сегодня Украина имеет возможность сотрудничать с Всемирной ассоциацией доноров костного мозга. Мы имеем доступ к 38 млн донорских образцов. Впервые в этом году Украина получила возможность проводить трансплантацию костного мозга для наших детей", - заявил он.
По словам чиновника, все расходы финансируются по пилотному проекту по трансплантации в Украине.
"С "Охматдетом" заключен соответствующий договор, и все расходы покрываются за счет государственного бюджета. Мы ожидаем, что в течение следующих двух месяцев еще трем детям будет проведена операция по трансплантации костного мозга", - добавил Ващенко.
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Отметим, что строительство нового корпуса больницы "Охматдет" началось в 2011 году, но в 2013 году было остановлено. Строительство возобновили только в 2016 году.
Корпус был открыт 29 июля 2020 года, на церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и глава Минздрава Максим Степанов.
Комплекс оснащен современным медоборудованием, в нем будут размещаться десять современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.