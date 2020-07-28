22:39, Сегодня

"Произошла биологическая мировая война": секретарь СНБО о коронавирусе Алексей Данилов назвал коронавирус трагедией, которая разрушает мировую экономику

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 является "биологической мировой войной".

"Пандемия внесла свои коррективы... Произошла первая биологическая мировая война. Мы пока не можем сказать, кто ее, скажем так, раздувал, но это первая биологическая война, она охватила весь мир. Кто в этом виноват – это вопрос второго ряда. Мы на этот вопрос сейчас не можем дать ответ, как это все произошло", - сказал он.

Читайте также: Распространение коронавируса: нардеп сообщил печальную новость

Как подчеркнул Данилов, сегодня "весь мир страдает от этой пандемии - это факт".

"Люди лишаются рабочих мест, нет развития экономики. Сегодня 80% самолетов стоят, не работают в небе, туристическая отрасль бедствует. Никто не мог себе представить такую трагедию даже 1 января, когда начинался этот високосный год", - добавил секретарь СНБО.

Читайте также: Работаем на пределе - врач назвал патологии, затрудняющие лечение COVID-19

Напомним, ранее руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, когда Украине ожидать второй волны коронавируса.