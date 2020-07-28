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В Киеве произошло масштабное ДТП с джипом и грузовиком: видео с места событий В столице водитель внедорожника въехал в грузовик и разбился

В Киеве произошла страшная авария на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста. Подробности в сюжете "Украина 24".

Авария случилась недалеко от станции метро "Выдубичи", сейчас на месте работает патрульная полиция. Внедорожник Toyota влетел в прицеп грузовика, водитель погиб. Кабину внедорожника снесло от удара.

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Очевидцы говорят, что все произошло на огромной скорости. Внедорожник сильно разбит. Правоохранители рассказали о состоянии водителя грузовика — говорят, что он остался невредимым, с ним общается полиция. В сети пишут о том, что водителя внедорожника незадолго до аварии видели недалеко от места ДТП, и якобы он был в состоянии алкогольного опьянения.

Движение по дороге рядом с местом аварии усложнено, но не остановлено.

Ранее журналисты канала "Украина 24" вспомнили наиболее резонансные ДТП последних лет, и проследили за судьбой виновников этих происшествий.