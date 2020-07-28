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Вторая волна коронавируса в Украине будет: врач назвал сроки Врач рассказал, что украинцев ждет осенью и как снизить риск заражения

О том, ждать ли в Украине второй волны коронавируса, рассказал эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в эфире "Украина 24".

"Да, мы ожидаем ее уже осенью. Более того, когда нас чуть ли не ежедневно кормили информацией о том, что пришел очередной пик, мы этого не видели. У нас продолжается первая волна, и она опять нарастает. Мы за время карантина в Украине должны были готовиться к самому худшему варианту, но мы этого не сделали. Поэтому нас ожидает, к сожалению, неприятная картина", — сказал он.

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Врач назвал сроки, когда начнется вторая волна COVID-19.

"Вторая волна начнет развиваться с начала-середины ноября, когда придет к нам параллельно и сезонный грипп, и аденовирусная инфекция, и риновирусная инфекция — те болезни, которые каждый год сезонно молниеносно вспыхивают в Украине. Ежегодно даже при самом благополучном прогнозе по поводу ОРЗ ими болеют от 5 до 8 миллионов граждан. В этом году ожидается еще больше, потому что у нас ситуация осложнена коронавирусом", — сказал он.

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Эксперт подчеркнул, что украинцев нужно лучше информировать о том, как не заразиться коронавирусом. Он назвал самые важные правила.

"Нужно менять информационную стратегию - не запугивать, а разъяснять. Нужно сконцентрировать внимание на четырех простых вещах. Первое: нужно научиться оценивать риски, особенно заходя в закрытое помещение. Нужно перестать быть толерантными, когда в нашем обществе принято, что кто-то может прийти с простудными заболеваниями в закрытое помещение. Нет, нельзя! Второе: чем чаще мы будем проветривать помещение, тем лучше. Кондиционеры и отопление сушат воздух, от этого пересушиваются слизистые, и организм становится более уязвимым к инфекционным объектам. Третье: мыть руки с мылом. Это нужно делать качественно, а не для галочки. Если нет возможности, то нужно обрабатывать антисептиком. И самое главное — это физическая дистанция. Безопасным считается расстояние 2 метра. В очереди не нужно жаться друг к другу, в транспорте надо занимать только сидячие места, и так далее", — рассказал он.

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