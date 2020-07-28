11:58, Сегодня

Позиции Украины улучшились — политолог о перемирии на Донбассе Политолог рассказал, как будет продолжаться перемирие на Донбассе и что нужно делать Украине

О том, как прошли первые сутки перемирия на Донбассе, о котором договорились в Трехсторонней контактной группе, рассказал политолог Антон Кучухидзе в эфире канала "Украина 24". В частности, он прокомментировал провокацию, которая произошла всего спустя 20 минут после начала перемирия.

"Это была попытка спровоцировать украинскую сторону на нарушение режима прекращения огня. Эти провокации не сработали, и очень важно, позиции НАТО, США и других государств, которые поддерживают Украину в стремлении к мирному решению конфликта на Донбассе. Очень важно сохранить эту поддержку. Украина сейчас показывает, что она за мирный путь, а все остальное, что происходит, показывает, кто является настоящим нарушителем Минских договоренностей", — сказал он.

Читайте также "Просто бесит": в Раде отреагировали на заявление Путина по Донбассу

Политолог отметил, что восприятие Украины на Западе заметно улучшилось за последние годы.

"Еще 2-3 года назад западные политики любили намекать, что и Украина не выполняет Минские договоренности. А как Украина их может выполнять, когда режим прекращения огня по большей мере зависит от российской стороны и незаконных вооруженных формирований? Поэтому сейчас позиции у Украины хорошие, поддержка Запада сохраняется. Я думаю, провокации еще будут, но важно на них не поддаваться", — сказал он.

Ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что перемирие на Донбассе на данный момент выгодно России.