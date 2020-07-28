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В Украину идет аномальная жара: как не пострадать от перепадов погоды Врач рассказала, как уберечься от негативного влияния жаркой погоды

В Украину снова возвращается жара — ожидается до 40 градусов. Жарче всего будет на юге и востоке, там прогнозируется +36+39 градусов. На западе и севере страны будет немного прохладнее — до 30 градусов тепла. Жара продержится до начала августа, а затем придут дожди с грозами.

Семейный врач Вита Олещенко рассказала в эфире "Украина 24", как легче пережить жару.

"Я рекомендую по возможности не находиться на улице с 12 до 16 часов, когда солнце наиболее активно. Носить нужно натуральную одежду светлых тонов, которая хорошо отражает солнечный свет. Пользоваться солнцезащитными кремами, особенно людям со светлым типом кожи. Если вы любите спать до 12-13 часов дня, я рекомендую сменить этот график, потому что просыпаться в раскаленной квартире не очень хорошо для вашего здоровья. Если вы решили пройтись по улице, выбирайте путь в тени", — советует она.

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Врач развеяла миф о том, что в жару лучше употреблять холодные, а то и ледяные блюда и напитки.

"Насчет холодной еды хочу сказать, что это фейковая история — что употребляя холодные продукты, мы снижаем температуру и улучшаем процессы в организме. Это неправда. Если мы употребляем холодную пищу, организму нужно очень много энергии на то, чтобы ее нагреть. И вместо того, чтобы руководить процессами терморегуляции, организм тратит силы на нагрев пищи до температуры, которая приемлема для тела. Поэтому рекомендую пить воду — простую, негазированную — с температурой 18-20 градусов. Именно такая температура будет хорошо влиять на функции организма", — сказала она.

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Также врач не рекомендует часами купаться в водоемах.

"Во время долгого нахождения в воде организм может переохладиться, а когда вы выйдете на берег, под солнце, можно получить тепловой удар. Это происходит из-за перепада температуры, организм просто не понимает, что происходит", — сказала она.

Ранее синоптик рассказал, какая погода ждет украинцев в июле в южных и центральных областях.