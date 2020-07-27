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Украина пошла по пути Израиля - политолог о войне на Донбассе Эксперт оценил возможные варианты разрешения конфликта

Украина использует в отношении Донбасса ту же тактику, что и Израиль в отношении Палестины.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" политолог Андрей Бузаров, оценивая режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля.

"Ситуация на Донбассе не поменялась в целом. Но любое прекращение огня – это позитивно. Мы используем тактику, которую использует Израиль по отношению к Палестине в течение многих лет – одной рукой мы укрепляем обороноспособность, но с другой стороны ведем переговоры. Другого варианта за шесть лет никто предложить не смог", - заявил Бузаров.

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Эксперт отметил, что все разговоры о Будапештском меморандуме (привлечении к переговорам по Донбассу стран-подписантов Будапештского меморандума, то есть Украины, России, Великобритании и США - Ред.) и иных вариантах разрешения конфликта не имеют практической реализации.

"Наши западные партнеры шесть лет поддерживают Минские соглашения. Я не помню, чтобы они предлагали другие варианты", - добавил он.

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Напомним, объявленное на Донбассе перемирие продержалось недолго – уже через 20 минут после полуночи боевики обстреляли одну из позиций морпехов на горловском направлении. Стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина оставляет за собой право на ответный огонь в случаях нарушения боевиками ОРДЛО перемирия.