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Остановились троллейбусы и светофоры: в двух районах Киева нет электричества Также не работают две станции метро

В Киеве 27 июля произошло авария на ТЭЦ-5, которая питает Соломенский и Печерский районы. Над предприятием наблюдают черный дым.

Районы частично остались без света. Не работают станции метро Дружбы народов и Печерская. Остановились троллейбусы, погасли светофоры, без света торгово-развлекательные центры.

Перебои начались около 19:00, устранить их коммунальщики обещают в ближайшие часы.

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Напомним, ранее внефракционный народный депутат Украины Виктория Гриб в эфире канала "Украина 24" назвала главную причину кризиса в украинской энергетике.