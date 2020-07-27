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Гибель ребенка в Крыму: в Меджлисе отреагировали на трагедию Рефат Чубаров рассказал, что предпримет Меджлис для расследования смерти мальчика

В Меджлисе отреагировали на гибель крымскотатарского ребенка в Крыму. Тело трехлетнего мальчика спустя почти двое суток после пропажи нашли в выгребной яме. Об этом высказался в эфире телеканала "Украина 24" председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

"Остаются вопросы, связанные с местонахождением тела, временем нахождения – через 1,5 суток, обстоятельствами, на которые ссылается оккупационная "власть". Есть ряд вопросов, на которые должны быть четкие и аргументированные ответы. Их сейчас нет, есть только выводы", — сказал он.

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Представительский орган крымскотатарского народа хочет провести свое расследование трагедии, сообщил Чубаров.

"Поэтому Меджлис готов способствовать привлечению необходимых специалистов и юристов для установления причин и обстоятельств. Поскольку официальная оккупационная "власть" отрезала все варианты выяснения этой трагедии, мы привлечем специалистов, которые будут систематизировать разные данные из Крыма, но у них не будет доступа к месту трагедии", — сказал он.

Фото: Facebook/Рефат Чубаров

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Трехлетний Муса Сулейманов пропал вечером 24 июля. Его поисками занимались несколько тысяч людей со всего Крыма. 26 июля тело ребенка было обнаружено в выгребной яме возле дома. Погибший мальчик – сын гражданского журналиста, фигуранта второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Руслана Сулейманова, который сейчас находится под арестом.