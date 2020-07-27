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Путину выгодно перемирие на Донбассе: Климкин объяснил, почему Экс-министр иностранных дел назвал условия, при которых перемирие на Донбассе будет эффективным

Начавшееся с 27 июля перемирие на Донбассе выгодно России. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин в эфире канала "Украина 24".

"Это (перемирие – ред.) связано с тем, что Путину это сейчас выгодно. Он по менталитету дзюдоист: "потянуть – отпустить". Все помнят, каким был июль? Сейчас "отпустить". И Путин думает, что для него выигрышная вилка. Сейчас будут провоцировать и потом говорить, что это Украина. Либо, если все-таки держится прекращение огня, через две недели нам скажут, что это настоящая безопасность. Путин думает: мы пойдем либо в эту сторону, либо в сторону прекращения огня и потом будем нагибать.

В сентябре Путин очень надеется на саммит постоянных членов Совета безопасности, он не знает, как закончатся американские выборы, как будет выходить из карантина Евросоюз. Эта игра Путина абсолютно сознательна", — сказал он.

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По словам Климкина, за соблюдением перемирия должны следить международные наблюдатели и техника, так как Россия может контролировать ситуацию.

"Есть одно фундаментальное условие: когда там будет присутствие и людей, и оборудования из международного компонента. Это может быть усиленная СММ, а сейчас даже дроны там не летают, мы не знаем, что там происходит, и это реальная опасность. А у России есть спутники, оборудование. Когда мы не контролируем там ситуацию – никакое прекращение огня держаться не будет, если это невыгодно Путину. Это прекращение огня продержится, если Путин поймет, что на этот момент ему выгодно давить на нас с политическими требованиями. Никогда не ожидайте от него чего-либо позитивного, всегда надо что-то выгрызать. Только международное присутствие обеспечит устойчивое прекращение огня, ничего больше", — заявил экс-министр.

Напомним, объявленное на Донбассе перемирие продержалось недолго – уже через 20 минут после полуночи боевики обстреляли одну из позиций морпехов на горловском направлении. Стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина оставляет за собой право на ответный огонь в случаях нарушения боевиками ОРДЛО перемирия.